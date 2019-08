Nuovo quartierino vip, vanno a ruba gli alloggi da un milione di euro

TREVISO - Ancora pochi mesi e l'affaccio da Porta Calvi cambierà completamente pelle. Saranno consegnati entro Natale i 12 appartamenti della lottizzazione dell'ex Zanotti. Si tratta di tricamere o quadricamere di volumi simili. Il prezzo medio? Un milione di euro. Eppure su 12 unità, ne restano invendute solo 3. «Si tratta di un progetto molto particolare -confermano dalla Grosso& Partners, l'agenzia incaricata alle transazioni- in genere nel centro storico ci si occupa di ristrutturazione. Questa lottizzazione consente di ridisegnare il volto di questa parte di città giardino. Siamo molto soddisfatti di come sono andate le vendite. I primi inquilini potranno entrare negli appartamenti già da Natale. Stiamo dando precedenza ai lotti venduti». Due milioni e mezzo, o giù di lì.



IL RESIDENCE L'intero complesso dell'istituto Zanotti, casa delle suore carmelitane che domina l'area di viale Cesare Battisti, è passato di mano, in un operazione immobiliare destinata ad avere vasta eco. L'intero complesso venne ceduto nel 2015 dalle suore carmelitane alla Pesce costruzioni snc di Scorzè. Là dove fino a pochi anni fa c'erano le scuole gestite dalla suore carmelitane del Mater Carmeli -quella dell'infanzia e le elementari, dove hanno studiato generazioni di bambine e bambini trevigiani- un autentico pilastro del mondo cattolico, sorgerà il residence di lusso in centro storico, con abitazioni rivolte a un target particolarmente qualificato. Una rivoluzione urbanistica e architettonica che cambierà profondamente una delle zone più pregiate del centro, fra città giardino e piazza Duomo. L'OPERAZIONE Artefice dell'operazione la Pesce costruzioni snc di Scorzè, il cui titolare è il noto imprenditore Fabio Pesce, residente a Treviso nella zona di porta Santi Quaranta. Quando l'accordo venne siglato, nel mondo immobiliare si parlò di un affarone. Circa 2.5 milioni di euro e un'offerta perfezionata in tempi brevissimi. Così le carmelitane avrebbero optato per il sì. Oggi le unità residenziali frutteranno circa 12 milioni di euro: case da sogno a cifre quasi da capogiro. Tempismo e disponibilità finanziarie hanno premiato la scelta di Pesce e oggi il quartiere vedrà l'arrivo di nuovi abitanti. Viale Cesare Battisti diventerà quindi l'arteria di residenzialità vip accanto alle storiche ville del quartiere giardino. E' forse il cambiamento più importante dentro le Mura. La città sta cambiando pelle, fisionomia. Nonostante la crisi, i progetti non mancano. Ma la fascia di prezzo rimane decisamente fuori portata per il ceto medio. SEGMENTO ALTO Esiste un mercato, se di 12 appartamenti 9 sono stati bruciati ancora in fase di costruzione, ma se la sfida è portare in città i giovani con edilizia a prezzi calmierati, bisogna rassegnarsi: l'obiettivo resta lontano. Nonostante gli auspici la linea per il centro resta quella di prediligere il segmento alto: così avverrà anche per la riqualificazione dell'ex Edison e si suppone pe il nuovo progetto architettonico all'ex Questura, comprata per 12milioni di euro da un imprenditore trevigiano, Roberto Alibardi fondatore della Aliplast, e in procinto di essere trasformata in appartamenti e negozi, con giardini verticali per potenziare la dotazione di verde, e un grande parcheggio sotterraneo. La bella Treviso si rinnova. Un hotel preso d'assalto dai turisti, nuovi locali, presto un avveniristico bistrot, il Bloom e all'ingresso delle Mura il fascino antico del Dazio: viale Cesare Battisti non è mai stata così appealing. E lo sarà ancora di più nei prossimi mesi: pare ormai confermato l'accordo secondo cui Numeria riqualificherà con opere pubbliche l'intero viale, saldando l'ingresso dalle Mura al Duomo, nuovo quartiere generale del gruppo Benetton. Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA