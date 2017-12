Treviso, veglione in piazza Festa tra musica e controlli

di Elena Filini

TREVISO -: festa, pirotecnie, tanta musica e rafforzamento delle misure di sicurezza. Circa 7mila euro in più nel budget rispetto allo scorso anno. E tutti destinati all'ottemperanza della direttiva Gabrielli. Il Comune mette a disposizione circa 40mila euro per salutare il nuovo anno con musica e fuochi d'artificio all'ombra della torre civica. Divertimento assicurato e brindisi in piazza con il sindaco Giovanni Manildo a mezzanotte, ma anche contapersone e metal detector nella zona rossa. Tre i luoghi ad accesso limitato: il quadrante delimitato da piazza dei Signori, piazza Indipendenza e piazza Aldo Moro (capienza totale 2500 persone). Poi piazza San Vito, con 840 ingressi e la Loggia dei cavalieri con 200. Nelle altre zone del centro sono previsti 13 varchi controllati per il deflusso.Anche quest'anno Treviso si affida ache sta confezionando una serata per tre differenti pubblici. In Piazza Aldo Moro sul palco ci sarà il dj Andrea Rossini con lo speaker Filippo Marcianò che coinvolgeranno il pubblico portando i successi musicali trasmessi da Radio Company nel corso del 2017. Musica e animazione si alterneranno alle esibizioni della band Stereo live e le cover rock-pop itliane. In piazza san Vito invece il divertimento sarà targato 60% Band che sapranno far ballare gli ex giovani con gli intramontabili successi di un'epoca. Alla Loggia dei Cavalieri infine si ballerà grazie all'orchestra Alice e i Diapason. Poi a mezzanotte tutti con il naso all'insù, promettono da Radio Company...