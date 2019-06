​Caos, resse, ritardi al Pronto soccorso di Treviso scatta l'ispezione

di Paolo Calia

TREVISO Gli ispettori della Regione in Pronto Soccorso. A inizio settimana, su indicazione del governatore Luca Zaia, al Ca' Foncello si sono presentati tecnici incaricati di capire perché, domenica 2 giugno, il Pronto Soccorso, punta di diamante della sanità trevigiana, sia andato in grande sofferenza. Quella di domenica scorsa è stata una giornata infernale per utenti e personale sanitario: tanti, troppi pazienti da visitare, intasamento nel reparto di ortopedia, assenza improvvise tra i medici di turno (un...