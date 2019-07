Quarta, quinta e maturità in 9 mesi, fenomeno Camilla: esce con 100

di Mauro Favaro

Ha studiato per due. In un solo anno scolastico ha affrontato sia il programma di quarta che quello di quinta. Il primo di mattina, nel corso regolare, il secondo di pomeriggio, con lezioni aggiuntive. E alla fine è uscita dalla maturità con il massimo dei voti: cento su cento. Camilla Bordignon, trevigiana, classe 2001, è l'unica ottista della Marca. Si chiamano così gli studenti che vengono ammessi agli esami subito dopo aver terminato il quarto anno e studiando il programma di quinta per conto loro. Camilla...