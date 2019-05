L'autista del bus fa scendere le ragazzine, ma la fermata non c'è: 13enne investita

di Mauro Favaro

TREVISO - L'autista dell'autobus l'ha fatta scendere assieme ad alcune amiche lontano dalla fermata prestabilita, lungo la Feltrina. Ma una volta a terraÈ accaduto all'inizio di marzo. La notizia, però, è emersa solo ora. L'impatto è stato violentissimo. La giovane è stata subito trasferita in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni sono immediatamente apparse serie. Tanto che è ancora ricoverata. Tecnicamente il conducente non ha violato il Codice della strada. MaEcco perché Mom, la società trevigiana dei bus e delle corriere, ha subito aperto una suo carico. Che adesso si è concluso con una. Questo perché l'autista ha fermato l'autobus e fatto scendere i passeggeri in un punto non attrezzato con una fermata, cosa non consentita dalle norme interne della società del trasporto pubblico locale. Sostanzialmente li ha lasciati sul ciglio della strada. Tra l'altro in un'arteria trafficata come la Feltrina.