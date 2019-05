Gelosia, spedizione punitiva contro ​una 14enne all'uscita di scuola

di Lina Paronetto

TREVISO - Una sorta di, un'aggressione, fisica e verbale, a una, colpevole di essere. Il nuovo episodio dinei giorni scorsi all'esterno di una scuola media cittadina. A denunciarlo ai microfoni dell'emittente Antenna Tre, i genitori della ragazzina, preoccupati per le conseguenze a cui gli avvertimenti delle due bulle potrebbero portare. In unregistrato con uno smartphone, si scorgono e si sentono le due giovanissime, una coetanea della vittima, l'altra, la sorella, quasi maggiorenne, approcciarsi con prepotenza, con toni, parole e gesti intimidatori alla ragazzina. Le dicono, in sostanza, di stare lontano dall'amico, la avvertono con parole grosse, spinte, minacce. Dietro la 14enne, i