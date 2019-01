Le polveri sottili non danno tregua. «Da martedì pronta l'allerta rossa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - A grandi passi verso l'allerta rossa. Tutta l'area urbana di Treviso è da giorni sotto una cappa di smog che, prima e dopo la sera dei Panevin, ha portato a sforamenti in serie. Dal 3 gennaio a oggi sono 9 su 10, con la sola eccezione, si fa per dire, del 7 gennaio quando la media fu esattamente di 50 microgrammi per metro cubo di pm10 nell'aria. Un dato neutro che se da un lato spariglia le carte, avendo interrotto la consecutività degli sforamenti, dall'altro va considerato per quello che è: un...