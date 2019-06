Primo volo in deltaplano con papà a 5 anni: atterrano male, bimbo si rompe il femore

di Valeria Lipparini

BORSO DEL GRAPPA - Paura ieri mattina a Borso del Grappa. Unbiposto è atterrato male e un. Inizialmente si è temuto il peggio. Il piccolo, a terra, non riusciva a rialzarsi. È rimasto steso, con il padre accanto, finchè non sono giunti i soccorsi e, in elicottero, è stato trasferito all'ospedale di Treviso. L'incidente è successo al termine di un, verso le 10,30. Nel posto di guida, quello posteriore, il papà appassionato di volo, davanti il figlioletto. Nella fase di atterraggio, quando è necessario correre e frenare insieme con i piedi a terra per rallentare la vela, il piccolo ha puntato i piedi ma non è riuscito a reggere la violenza dell'impatto e le gambe, sospinte in avanti, hanno ceduto. Il bambino brasiliano, del 2013, ha così riportato la frattura del femore sinistro.