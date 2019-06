di Valeria Lipparini

ARCADE - Quel padre padrone, che ha cosparso la figlia di benzina brandendo un accendino senza per fortuna riuscire ad accenderlo,. Violenze verbali e fisiche contro la figlia 15enne colpevole, a suo dire, di voler vivere come i coetanei. Castigata soltanto perché desiderava indossare abiti all'occidentale, compresitroppo stretti che mettevano in risalto le sue forme di adolescente. Che chiedeva di poterche coltivava il sogno di essere uguale a tutte le compagne di scuola. Un comportamento inaccettabile per il padre, di origine marocchina, ma che vive nella Marca da 22 anni e che tutti descrivono comee con unRadicato però nella convinzione che i valori della tradizione vanno rispettati. Tanto da trasformarsi in un aguzzino.