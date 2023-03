TREVISO - « Era l’inizio della partita e sapevo che si trattava di una gara importante. Volevo incendiare la curva e ci ho messo tutta l’energia possibile » : così Leonardo Faggian , classe 2004 uno dei prospetti più interessanti lanciati da coach Nicola, racconta il primo canestro della Nutribullet segnato dopo 1’24” di nella vittoria di domenica scorsa ottenuta contro Trento, una schiacciatona a due mani a difesa schierata che ha fatto esplodere il Palaverde che lo sta adottando come nuovo beniamino . « Penso di essere riuscito nel mio intento: ho caricato i tifosi e loro ci hanno accompagnato lungo tutto il match, sostenendoci di azione in azione, fino alla conquista di due punti importantissimi » .

TREVIGIANI PROTAGONISTI

Insieme al giovane Faggian, che di gara in gara non smette di stupire tanto che i tifosi chiedono alla società di blindarlo , decisivo anche un altro trevigiano, il capitano Alessandro Zanelli. Dopo il brutt o ko di Trieste, era stato tra i più ottimisti, spiegando che i passi falsi possono capitare e non bisogna farne una tragedia. Ci aveva visto giusto: ad appena 7 giorni di distanza, la Nutribullet si è ripresa prontamente, sfoderando contro Trento l’ottima prestazione che è valsa vittoria e due punti.

« Abbiamo vinto una partita davvero importante, in cui abbiamo chiuso in vantaggio tutti e quattro i parziali: un evento che in questa stagione è accaduto davvero di rado, e quindi possiamo considerarlo sicuramente un grosso passo in avanti per quanto riguarda la continuità di rendimento. Credo che questo dato rivesta ancora maggior valore, se consideriamo che la squadra proveniva da una brutta prestazione in quel di Trieste, dove la principale nota dolente è che non eravamo riusciti a mantenere un livello accettabile di intensità fin dai minuti iniziali. Domenica contro Trento invece non siamo praticamente mai calati, dal primo all’ultimo minuto » .

Contro l’Allianz Trieste la difesa era stata un colabrodo ?

« Sicuramente anche in questo aspetto abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti, rispetto alla gara precedente. Abbiamo messo in campo una buonissima energia e penso che, tutto sommato, abbiamo fatto quanto necessario per meritarci questa vittoria. In fin dei conti, se prendiamo la gara nel suo complesso, credo che possano emergere molti elementi positivi da parte nostra: era un appuntamento importantissimo, contro una squadra di alto livello. Lo sapevamo, ci siamo preparati bene durante la settimana e siamo veramente contenti di aver conquistato i due punti » .

La classifica è migliorata, ma la zona retrocessione è ad appena quattro lunghezze

« Non abbiamo ancora fatto nulla e non è il momento di rilassarci. Però questa bella prestazione ci deve dare la giusta fiducia, per affrontare le sfide che ci attendono: abbiamo un’altra partita in casa il prossimo weekend e sappiamo che questo è il momento in cui dobbiamo stringere i denti per poter conquistare più punti possibile in chiave salvezza » .

Servirebbe maggior continuità di rendimento.

« È vero che con Trieste non abbiamo giocato bene, ma è anche vero che nel girone di ritorno abbiamo conquistato quattro vittorie su sei partite giocate. Quindi stiamo attraversando un buon periodo e il nostro obiettivo è dare più continuità possibile. Avere alti e bassi è normale in una stagione, fanno parte del gioco. Nella scorsa partita tornavamo da una serie di settimane senza scontri ufficiali: giocare dopo una lunga pausa non è mai facile, sono situazioni sempre molto difficili da gestire. Mi sembra che a Trieste abbiamo steccato solo il primo tempo, mentre nel secondo abbiamo ritrovato il nostro gioco. Contro Trento abbiamo continuato su quella strada, quindi siamo molto positivi per il prosieguo della stagione » .

Ora vi attende un match fondamentale contro Scafati, ancora al Palaverde.