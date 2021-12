Troppi pregiudicati tra gli avventori, la questura chiude il "Bar allo Stadio"

TREVISO - Punto di ritrovo per i pregiudicati. Tanto da rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. E' per questo che il Questore di Treviso ha fatto mettere i sigilli al "Bar allo stadio". Cinque i giorni di sospensione per il locale di via Foscolo, affacciato sul put.

Il provvedimento eseguito e notificato al titolare nella mattinata di venerdì10 dicembre, «non costituisce una sanzione per l'esercizio pubblico, ma è volto solo ad evitare la prosecuzione di una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica» - precisa la Questura in una nota. Il locale è sempre stato oggetto di particolare attenzione da parte del personale della polizia.

Il motivo? Tra i suoi avventori ci sono numerosi pregiudicati, già noti alla giustizia per aver commesso gravi e numerosi reati di allarme sociale. Le verifiche degli ultimi giorni non hanno fatto che confermare questa circostanza: il bar è diventato il punto di ritrovo abituale di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. Da qui la sospensione temporanea dell'attività.