Ballano sul sagrato per dare l'addio all'amico morto a soli 31 anni

TREVISO - Un «Boogie woogie» sul sagrato della chiesa, attorno alla bara, per salutare un giovane allievo di una scuola di ballo, scomparso nei giorni scorsi a 31 anni per un problema cardiaco. E l'iniziativa presa da una dozzina di coppie appartenenti alla stessa scuola oggi pomeriggio, a Casier (Treviso), al termine del funerale di Alberto Schiavon, dipendente di un'azienda di Resana. Per la cerimonia sono state portate sullo stesso spiazzo anche alcune auto d'epoca, di cui era appassionato, e che sono state messe in moto all'uscita del feretro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA