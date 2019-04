Bottiglia rotta alla mano: in 3 contro un ragazzo, poi minacce e spintoni Giovani bloccati con spray urticante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Rissa a colpi diieri sera, 16 aprile, intorno alle 19 in.Tre ragazzi sono stati arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo odierno. Erano in tre, tutti con precedenti, contro uno.Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato due giovani che, agitando una bottiglia rotta, stavano rincorrendo un ragazzo. Gli agenti sono riusciti, con difficoltà, a sedare gli animi degli aggressori, quando improvvisamente, altri due ragazzi sono intervenuti nel tentativo di impedire ogni controllo da parte dei poliziotti.Nonostante i diversida parte del gruppetto di giovani, gli uomini della Volante, anche mediante l’utilizzo delloin dotazione, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità ed a procedere al controllo, durante il quale, uno dei quattro, con un movimento repentino, ha cercato digettandoli nel Sile. Tale gesto è stato notato dagli operatori che hanno prontamente recuperato la droga e approfondito il controllo.Alcuni testimoni hanno riferito gli agenti delle Volanti chementre il ragazzo era seduto su una panchina, è stato avvicinato da due ragazzi che hanno cominciato a minacciarlo, strappandogli gli occhiali dal viso. Lo stesso ha tentato di reagire e uno dei due ha rotto una bottiglia di birra su un palo della luce e lo ha minacciato, fino a costringerlo a scappare.Al momento del controllo, i 4 ragazzi hanno iniziato a colpire gli operatori con calci e pugni e a scagliarsi contro il mezzo di servizio. Portati in Questura, i giovani sono stati identificati: si tratta di I.B., venticinquenne cittadino italiano di origini brasiliane, già colpito dal foglio di via dal Comune di Treviso e con diversi precedenti di polizia alle spalle che è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A.S., ventenne del bangladesh, già arrestato recentemente dalle Volanti di Treviso per un episodio di furto in abitazione. Lo stesso è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e violenza privata. C.A., trentenne del Guinea, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e violenza privata. I.R., cittadino italiano di origini brasiliane, con alle spalle alcune segnalazioni di detenzione di sostanze stupefacenti, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.