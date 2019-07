Auto finisce in piena notte sui binari: «Eh, non me ne sono accorto»

di Luca Anzanello

TREVISO -a pochi metri dai manutentori al lavoro vicino al passaggio a livello: alla fine si fa male solo lui, ma l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Si è rischiato grosso nella notte tra venerdì e ieri sabato in, in quel momento chiusa al traffico veicolare e pedonale da un'ordinanza del comandante della polizia locale Andrea Gallo. Il provvedimento era stato chiesto al Comune dalla direzione veneta di Rete Ferroviaria Italiana per la necessità di eseguire per alcune ore lavori urgenti e indifferibili di manutenzione del binario connessi alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. La richiesta di Rfi è stata accolta e via Castellana è rimasta chiusa dalle 22 di venerdì alle 6 di ieri mattina per consentire a una