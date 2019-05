Tormenta i vicini di casa albanesi. Urla e insulti: «Non sapete vivere»

di Denis Barea

ZERO BRANCO - «Voi siete degli albanesi, non sapete vivere, vedrete cosa vi faccio». Questi alcuni degli. Una famiglia che, secondo la Procura di Treviso, sarebbe stata letteralmente presa di mira dalla donna e dal marito (lui però è stato prosciolto in udienza preliminare) nel corso di una vera e propriadurata dal settembre del 2015 al febbraio del 2016 e che alla fine ha spinto le vittime a decidere di cambiare casa. Ieri in Tribunale a Treviso è iniziato il processo alla donna, italiana, finita alla sbarra con l'accusa di. «Ci ha reso la vita impossibile e» è l'accusa