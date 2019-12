di Mauro Favaro

IL RACCONTO DELLA MOGLIE

VILLORBA - Fino a due anni fa, 32enne residente ama originario dell', appariva come un ragazzo normalissimo. Era, ma non praticante. La religione non gli interessava troppo. Non seguiva il periodo dele non disdegnava lecon carne di. Condannava senza mezze misure le azioni dell'. Poi ha conosciuto unattivo nel. Ed è cambiato tutto. Da quel momento ha iniziato a parlare esclusivamente die del, osservando i dettami della religione in modo quanto mai restrittivo e maniacale. Era diventata una vera ossessione. Non pensava ad altro. Il processo diè stato fulmineo. E mercoledì, dopo due anni di indagini, controlli e verifiche, il prefetto di Treviso ha disposto la sua espulsione dall'Italia perché considerato un pericolo per la sicurezza. Il 32enne è stato così imbarcato su un volo diretto a Tirana.