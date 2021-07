TREVIGNANO (TREVISO) - Incidente stradale i primo luglio intorno alle 23 a Trevignano, in via Castellana all'altezza del civico 85: una persona si è schiantata in auto e ha divelto un palo dell'illumunazone pubblica, restando ferita incastrata nell'auto. Sul posto sono intervenuti i pompieri dal distaccamento di Montebelluna.