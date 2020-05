Azienda agricola a fuoco: la proprietaria salva le sue pecore

TREVIGNANO - Azienda agricola a fuoco a Trevignano. Il rogo è scoppiato alle 13.55 e le fiamme hanno divorato l'annesso rustico e ricovero animali in via Belvedere 37. La proprietaria ha salvato le sue pecore ma mentre cercava di far uscire gli animali si è leggermente ustionata un gomito. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e l'autobotte di Treviso. Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA