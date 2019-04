Cono gelato di traverso, bimbo di un anno cianotico: salvato al telefono

di Alberto Beltrame

TREVIGNANO - Il piccino non respirava più ed era già cianotico quando la mamma ha chiamato i soccorsi e si è messa a urlare disperata: «È morto, il bambino è morto». Il figlioletto, di appena un anno, aveva ingoiato la punta del cono gelato che la sorellina gli aveva fatto assaggiare e la cialda si era incastrata sulla trachea, soffocandolo. Sarebbero serviti circa 8 minuti alla prima l'ambulanza partita dall'ospedale di Montebelluna per raggiungere l'abitazione di Trevignano in...