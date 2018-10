Schianto in rotatoria, trevigiano si ribalta con la Punto: miracolato

di Vittorino Bernardi

THIENE - Spettacolare incidente stradale con un automobilista che potrebbe ritenersiquesta sera poco prima delle 18.30 sulla rotatoria tra le vie Savio e San Giovanni Bosco.Protagonista èche alla guida di una Fiat Grande Punto nel percorrere via San Giovanni Bosco in Thiene centro per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino è entrato in collisione con una Opel Zafira condotta da. A seguito della collisione la Fiat Punto, forse la velocità, si è ribaltata con il conducente trevigiano a riportare soltanto lievi contusioni. Spaventata mala donna thienese.