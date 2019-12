Viaggio negli Usa, arresto e incubo: «Quei 2 mesi senza vedere la luce»

SAN FIOR (TREVISO) - Sessantasei giorni in un carcere americano della Georgia. Tanto è durata l'odissea di Marino Marcon, 58 anni, perito meccanico in pensione. Marino è tornato a casa il 21 dicembre, giusto in tempo per passare il Natale con i parenti. Single e con la passione per i viaggi, si era imbarcato a ottobre sul volo Venezia-Atlanta. Il 20 ottobre avrebbe preso il volo di ritorno da New Orleans per Venezia. I parenti, non vedendolo arrivare si erano allertati pensando a un incidente, ma la realtà era drammaticamente diversa: Marino era stato arrestato e si trovava in guai grossi.



IL RACCONTO

Seduto al tavolo della sua cucina nella casa di via Trieste, dove vive con Paco, il suo bastardino che al ritorno ha faticato a riconoscerlo, Marino ricostruisce la situazione: «É stata un'esperienza dura, specialmente la prima settimana. Di quello che è successo in hotel ricordo pochissimo, a flash. É come se qualcosa si fosse oscurato nella mia mente. Ricordo di essere stato portato in carcere. La prima settimana, come dicevo, è stata particolarmente dura perché ero in isolamento. Mi pesava molto non sapere di cosa fossi accusato e non avere alcun contatto con l'esterno. Tre volte al giorno si apriva la feritoia della cella e mi veniva passato il cibo. La cella diventava ogni giorno più piccola». Marino descrive la routine della giornata tipo in questo carcere di massima sicurezza. «La giornata iniziava alle 4 del mattino. Sembra incredibile ma è così: ci servivano la colazione alle 4. Nessuna ora d'aria, praticamente ho trascorso tutti i 66 giorni al chiuso, fatta eccezione per le tre udienze, un trasferimento in tribunale di circa 2 chilometri. In un'altra occasione mi hanno portato al vicino ospedale per controlli medici, a causa di una patologia».



GIRONI DANTESCHI

Il carcere di Fulton County ad Atlanta secondo il racconto del trevigiano era suddiviso in gironi danteschi. Ogni piano ospitava una tipologia di detenuti a seconda della gravità del reato commesso. Marcon era alloggiato al terzo piano. «Nessuna ora d'aria, solo due volte al giorno ci lasciavano uscire in un'area comune dove si poteva guardare la televisione. I pasti venivano serviti anche a mezzogiorno e alle 7 di sera. Questa era la giornata tipo. Si mangiava bene ma quello che mi pesava di più era non poter comunicare con i miei parenti. Non avevo loro notizie, nè loro da me, ovviamente. Non sapevo cosa mi stava succedendo, nè quanto tempo avrei dovuto trascorrere in galera. Le guardie erano tutte donne di colore e anche la popolazione del carcere era prevalentemente formata da uomini di colore, in gran parte sulla trentina. Le guardie erano isteriche e sbraitavano ordini tutto il giorno ma non mi hanno mai fatto del male o picchiato o trattato in modo brusco.



IL COMPAGNO DI CELLA

Marcon ripercorre quei giorni che si susseguivano come un incubo. «La seconda settimana mi hanno messo in cella con un energumeno che mi rompeva sempre le scatole. Voleva i miei soldi, il mio passaporto, poi l'hanno trasferito e sono stato meglio». Il momento più bello è stato quando l'avvocato mi ha comunicato che sarei tornato a casa. Era il 19 dicembre e il volo per Venezia sarebbe partito l'indomani alle 5.30 del pomeriggio. Lo stesso avvocato mi ha suggerito di dichiararmi colpevole dei reati che mi erano stati contestati, per evitare ulteriori prolungamenti della detenzione».



COME IMPAZZITO

Su Marino pesavano tre capi d'accusa e una cauzione di 8mila dollari. Il 14 ottobre, nell'hotel dove aveva deciso di trascorrere la notte arrivarono 9 poliziotti, allertati dalla direzione per quello che sembrava in un primo momento essere un active shooter, l'incubo di tutti gli americani che si traduce in qualcuno che cerca di fare una strage in una scuola, un centro commerciale o in un posto pubblico qualsiasi. Gli ospiti terrorizzati dal rumore delle lampade dei corridoi fracassate da Marcon li avevano confusi con degli spari ed erano fuggiti nel parcheggio fino all'arrivo della polizia. «Ricordo di aver svuotato due estintori adosso a qualcuno. Mi spiace molto, non so cosa mi sia successo. É come se fosse calato un velo nella mia mente, non ricordo nulla, a parte questo particolare». Saputo del suo rientro a San Fior il sindaco Bepi Maset ha dichiarato: «Sono felice che sia tornato a casa e che si sia concluso tutto per il meglio». Marino ora vuole riprendersi da questa brutta esperienza che ha avuto comunque anche sfumature positive: «La solidarietà degli altri detenuti. Sì, è qualcosa che porterò sempre con me. Mi hanno sempre trattato con grande rispetto. Sono stato fortunato».

