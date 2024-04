Castelfranco Veneto. Sul treno senza mascherina in piena pandemia, 30enne condannato

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Beccato in treno senza mascherina, in piena pandemia Covid, oltre a non voler indossare il dispositivo di protezione personale si era rifiutato anche di scendere dal convoglio, con il capotreno che fu costretto a far intervenire i carabinieri e far trasferire tutti i passeggeri in un altro treno per proseguire la corsa. Era il 14 dicembre 2020, stazione di Castelfranco Veneto: per quei fatti Mouad Karti, un cittadino algerino di 30 anni (all’epoca ne aveva 27) è stato condannato a dieci mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Già, perché al di là dell’atteggiamento tenuto con il capotreno prima e con i carabinieri poi, l’uomo aveva fatto accumulare più di venti minuti di ritardo al regionale diretto a Venezia.