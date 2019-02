Vagone deraglia sui binari, scontro contro altro treno: nessun ferito /Ft

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vagone di un treno merci che viaggiava in direzione Vicenza è deragliato tra Castelfranco Veneto e Treviso, si è verificata una collisione con un altro treno merci che arrivava in direzione Treviso. L'incidente è avvenuto alle cinque e mezza di mattina. Non si registrano feriti. SUl posto i vigili del fuoco di Castelfranco, Carabinieri, Polfer e personale delle ferrovie dello stato.