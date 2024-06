di Pio Dal Cin

CONEGLIANO (TREVISO) - Si rinnova l'appuntamento con i trattori all'Istituto enologico più antico e prestigioso d'Italia. Al Cerletti come ormai consuetudine consolidata da anni i trattori dei ragazzi che frequentano la scuola enologica si sono ritrovati per partire, scortati dalle forze dell'ordine, e percorrere le vie del centro in un festoso carosello. Ad accompagnare il centinaio di mezzi agricoli, c'erano il sindaco Fabio Chies, i consiglieri regionali Alberto Villanova e Roberto Bet e all'onorevole Marina Marchetto Aliprandi che sono saliti sui trattori partecipando alla festa dei ragazzi. Presenti le forze dell'ordine con il maresciallo dei carabinieri del comando di Conegliano Marco Florio e il comandante della polizia locale Claudio Mallamace. A fare gli onori di casa la preside Mariagrazia Morgan.