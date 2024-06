Trattore rovesciato dopo lo schianto contro un'auto: ferito il conducente

CIMADOLMO (TREVISO) - ​Poco dopo le 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 33 a Cimadolmo per lo scontro tra un’auto e un trattore finito rovesciato: ferito il conducente del mezzo agricolo.

I pompieri accorsi da Motta di Livenza hanno messo in sicurezza il trattore, che trainava un rimorchio, e l’auto di un istituto di vigilanza. Il conducente del trattore è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Illeso invece il conducente dell’auto assistito sul posto dal personale sanitario. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.