Trattore si ribalta in mezzo al bosco, in gravi condizioni un 52enne

MONFUSO (TREVISO) - E' rimastodalforse a causa di una manovra errata. La vittima, che è ferita in modo grave, è un, che oggi pomeriggio era impegnato, con un trattorino, a raccogliere legna sulla strada che porta verso la. Probabilmente a causa di una manovra sbagliata in mezzo al bosco, il trattore si è messo prima di traverso e poi si è ribaltato fermandosi su due alberi. L'uomo è stato scaraventato a terra ed ha battutto la faccia al suolo. Ora si ritrova con un trauma facciale grave, difficoltà respiratorie, trauma toracico e cranico. I soccorsi hanno tentato di raggiungerlo con l'elicottero, ma non ce l'hanno fatta, e così sono intervenuti i soccorritori da terra. L'uomo è stato portato prima all'ospedale di Montebelluna e poi trasferito in quello di Treviso. Le sue condizioni sono serie.