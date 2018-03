Prostitute, un inferno sul Terraglio: boom di minorenni, tratta in crescita

di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO VENETO -E raccontano come sulfenomeni quali tratta e sfruttamento della prostituzione siano ancora. Sono segnalate in aumento ledalla Nigeria e dai paesi dell'Est. Nell'estate 2017 il tratto Mogliano-Treviso ha registrato 267 contatti dell'unità anti-tratta (relativo adiverse che si prostituiscono in strada). Nel periodo 2016-2017 nella provincia di Treviso sono state accompagnate a visite medicheper un totale di 96 prestazioni sanitarie peral Ca' Foncello, nei consultori di Treviso e Preganziol e all'ambulatorio Emergency di Marghera. Infine le richieste di protezione nella provincia di Treviso tra il settembre 2016 e l'ottobre 2017 sono state 62. I comuni che si affacciano sulla regionale del sesso hanno alzato il livello di attenzione, diventando, nell'ultimo triennio, partner del progetto Nave, network anti-tratta per il Veneto il cui scopo è combattere lo sfruttamento e avviare l'inclusione sociale., quest'anno ha aderito anche Mogliano...