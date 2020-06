Trasportavano coltelli in auto senza motivo: denunciato il 29enne alla guida

TREVISO - Trasportavano coltelli di varie misure in auto, senza un giustificato e valido motivo. All’esito di un controllo di prevenzione alla micro-criminalità, il conducente e il passeggero di un veicolo sospetto sono stati bloccati e controllati dalla Polizia Locale di Treviso. Gli agenti hanno fermato ieri in viale Nino Bixio un'autovettura che si aggirava in centro senza meta. Dopo un pedinamento a distanza, il veicolo è stato bloccato. Dall'ispezione effettuata sono stati rinvenuti coltelli di varie misure, posti sotto sequestro.



«Il conducente del veicolo un 29enne di Santo Domingo e residente a Treviso, non ha saputo dare spiegazioni della presenza all'interno dell'abitacolo di tre coltelli», spiega il comandante della Polizia Locale, Andrea Gallo. «In base alla normativa di pubblica sicurezza, è stato denunciato alla Procura mentre a carico del passeggero, un 31enne sempre dominicano, residente in un paese vicino a Treviso, è stata emessa una segnalazione alla Questura».



I servizi di prevenzione e sicurezza urbana sono quotidiani con pattuglie in uniforme ed in borghese. Il comandante Gallo si appella alla cittadinanza «Il ritorno alle normali attività sociali e lavorative ha comportato il conseguente aumento del rischio che possano avvenire episodi di micro-criminalità per cui ogni situazione che possa apparire strana deve essere subito segnalata dai cittadini alle forze dell'ordine». Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA