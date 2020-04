© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se la vita era sembrata accanirsi verso di lui, Sandrone aveva affrontato tutto con il sorriso. Questa volta no, però. Aveva atteso per tanti anni il trapianto. Era arrivato un rene perfetto. Gli aveva restituito normalità e benessere, fisico e psicologico. Ma neppure il tempo di godere appieno della ritrovata forma. In due settimane è stato vinto dal coronavirus . Un lutto che lascia senza parole un’intera città. Sandro Manente, per tutti Sandrone, volto notissimo della piazza, ha chiuso gli occhi per sempre nel reparto di terapia intensiva del Ca’ Foncello. Aveva 59 anni. «Una sorte crudele - confida la moglie Lucia con un filo di voce - aveva penato tutta la vita a causa delle sue patologie renali. Finalmente, grazie al rene nuovo, aveva acquisito forza, felicità e benessere. Chi avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe finita così? In neppure due settimane»?Sandrone era nato con una malformazione ereditaria: aveva i reni policistici. Con il tempo entrambi gli organi si era ingrossati e deteriorati, al punto che in 10 mesi entrambi hanno dovuto essere asportati. «Mio marito aveva quest’addome così pronunciato: tutti pensavano fosse il frutto di molte baldorie. Invece erano i reni. Uno dei due, quando è stato asportato, pesava 12 chili». Dopo l’asportazione, era iniziata la via crucis della dialisi. «Poi finalmente aveva deciso di mettersi in lista per il trapianto di rene». Nonostante tutto però Sandrone aveva desiderato e ottenuto caparbiamente una vita normale. Prima il lavoro in un noto bar di Mogliano, poi al Gargantua di Treviso, dove era diventato una vera e propria istituzione, anche e soprattutto perchè ai moglianesi riservava i posti più belli. Infine si era messo in proprio come padroncino per le consegne.«Sandrone era la quintessenza della gioia, aveva sempre affrontato tutto con il sorriso, attento a non far pesare a nessuno il suo stato. Un esempio di coraggio e di positività» commenta il vicesindaco di Mogliano Giorgio Copparoni. Tra le sue grandi passioni, la moto. «Grazie a mio padre mi sono avvicinato all’enduro. Ho vinto anche qualche gara, lui era felicissimo perchè stavo realizzando il suo sogno» spiega il figlio Tommaso, 25 anni. Dieci mesi fa la notizia che ti cambia la vita: era il suo turno. Con un rene nuovo Sandrone avrebbe finalmente potuto guadagnare quell’autonomia che gli era sempre mancata. «L’operazione fu un successo: dimagrì, finalmente si vedeva in forma. Era per la prima volta completamente felice» ricorda la moglie. E probabilmente durante una delle sedute bisettimanali a cui doveva sottoporsi per il post operatorio, il virus si è insinuato. «È tornato un giorno con un po’ di febbre e raffreddore. È andato all’ospedale, hanno fatto subito il tampone e lo hanno trattenuto. Purtroppo non è più uscito». Unanime il cordoglio per la perdita di un uomo solare e generoso, che aveva sempre saputo affrontare la vita con spirito. La città si stringe intorno a Lucia e al figlio Tommaso. «Sei sempre stato un leone, la tua presenza rassicurante e gioiosa era per noi motivo di allegria, uno dei “fioi dea piassa” ci mancheranno le tue pacche sulla spalla, i tuoi sorrisi e la forza che ci davi anche nei tuoi momenti più bui... mi macherai “Sandrone” vecchio amico di sempre». Inizia così uno dei ricordi più belli postato sui social. «Non potrò salutarti come molti di noi, ma ti porterò nel cuore, perche ciò che il cuore ha posseduto mai non perde». Altri coetanei e amici di sempre scrivono ancora. «Non ci sono parole, solo tanto dolore per una morte assurda dopo tanto sacrificio per aver ed essere riuscito a superare il tuo percorso di salute. Dolore anche per non riuscire a salutarti x l’ultima volta come si dovrebbe fare per un grande amico. Buon viaggio Sandro e riposa in pace».