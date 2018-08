di Annalisa Fregonese

Si è macinato i bici qualcosa come 7200 chilometri in 51 giorni., 60 anni, in pensione dopo aver lavorato una vita come elettricista all'Enel, ha portato a casa un'impresa notevole, quella di percorrere il, itinerario cicloturistico che diparte da Astoria, nello stato dell'Oregon, sulla costa del Pacifico, per arrivare a Yorktown, in Virginia, sulla costa atlantica. Attraversando, di fatto, tutti gli States.NEL CUORE«Quest'impresa ce l'avevo nel cuore da parecchio tempo racconta Menegaldo - Diciamo da quando ero tornato da Capo Nord». È arrivato in bici fin sulle nevi artiche, portando la bandiera italiana e il gagliardetto del Cai di Oderzo. «Poi prosegue ci sono state alcune vicende personali che mi hanno indotto a sospendere. Ho avuto