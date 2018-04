Vestiti da donna con abiti succinti: due trans multati. Ma l'avvocato fa ricorso

di Denis Barea

SAN FIOR - Le ordinanze dei sindaci per mettere un freno al mercato del sesso sulle strade? Un eccesso di potere. Di conseguenza sono da ritenere illegittime, così come leerogate ai danni dellee dei loro. Lo sostiene unpresentato dall'avvocato Daniele Panico al giudice di Pace di Conegliano contro due sanzioni del Comune di San Fior nei confronti di altrettante prostitute. Nel caso si tratta di due, entrambi fermati dai carabinieri di Godega.I fatti sono relativi al 2017. Uno dei transessuali, 59enne trevigiano, a novembre viene fermato quattro volte e riceve altrettante ordinanze al pagamento di una sanzione di 100 euro circa. Poi a marzo lo stesso avviene a una collega 20 anni più giovane, anche questa trans e trevigiana, a cui viene inflitta una identica sanzione. Nei verbali i carabinieri riportano come le due persone, praticamente in situazioni del tutto simili,. I militari scrivono inoltre, come se ciò fosse un elemento rilevante, che i due sono vestiti con. «Una precisazione del tutto inutile e assolutamente ininfluente se non proprio»...