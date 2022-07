Tragedia di Revine: aperta un'inchiesta per omicidio colposo e omissione di vigilanza sulla morte della bimba di 7 anni

REVINE - Sulla tragedia di Revine Lago dove ha perso la vita la piccola Mariia di 7 anni, la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e omissione di vigilanza. Al momento non risultano indagati.

I testimoni della tragedia

Per le verifiche del caso sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Vittorio Veneto che già nella giornata di ieri, 27 luglio, subito dopo l'accaduto, hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti sul lago, a partire da chi ha soccorso la piccola, l'animatrice e gli altri bagnanti.

Disposta l'autopsia sul corpo della piccola

Per far luce sulle cause del decesso, verrà disposta un'autopsia sul corpo della bimba. A Revine Lago e a Vittorio Veneto dove Mariia viveva presso il campus San Giuseppe con la famiglia, regna il cordoglio. La bimba era sul lago insieme ad altri coetanei per la gita del Grest che frequentava presso lo stesso campus.