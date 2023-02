Sottopasso di Montebelluna, come sarà? Eccolo in anteprima Video

MONTEBELLUNA (TREVISO) - E' iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione dell'attesissimo sottopasso di Montebelluna. Il taglio del nastro oggi, 18 febbraio , alle 15 ed è uno dei momenti più attesi dai cittadini che andrà a risolvere uno dei punti neri della viabilità montebellunese che vedeva lunghissime code. Con il sottopasso verrà anche inaugurato il percorso ciclopedonale adiacente a quello delle auto che permetterà il passaggio in sicurezza anche degli utenti deboli della strada. In anteprima, grazie Montebelluna News Reporter che ha condiviso con noi questo video working in progress, vi mostriamo come sono andati i lavori e come sarà il sottopasso.