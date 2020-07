BREDA DI PIAVE - Patteggiamento negato per il principale imputato nell’inchiesta sull’importazione clandestina di migliaia di Rolex provenienti da Hong Kong, avvenuta con evasione di svariati milioni di euro di Iva grazie all’aiuto di pubblici ufficiali compiacenti, compensati per chiudere un occhio nei controlli doganali. Il giudice per l’udienza preliminare di Venezia, Francesca Zancan, ha rigettato la richiesta presentata dal gioielliere Vito Romano, 49 anni, di Breda di Piave (avvocato Maurizio Paniz) considerando troppo mite la pena concordata con la Procura a due anni e sei mesi di reclusione. Secondo il gup, Vito Romano non merita il massimo delle attenuanti in quanto non ha raccontato tutta la verità sui soldi proventi del reato: di fronte agli inquirenti ha sostenuto, infatti, di averli di volta in volta re-investiti nell’acquisto di nuovi orologi, ma a smentirlo vi è un’intercettazione telefonica nella quale, ascoltato dalle Fiamme Gialle, il gioielliere fornisce indicazioni su come spostare ben 8 milioni di euro da un conto che si trovava in Austria ad uno in Slovacchia, Paese ritenuto evidentemente più sicuro in quanto non facente parte di quelli che collaborano con le autorità finanziaria e giudiziaria italiane.



LA CORRUZIONE È stato rigettato anche il patteggiamento proposto dell’appuntato scelto della guardia di finanza, Nicola Rosa, 45 anni, di Favaro Veneto, in servizio a Tessera (avvocato Alessandro Rampinelli), il quale aveva concordato due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Secondo il giudice la pena è troppo bassa per un pubblico ufficiale corrotto che, con la pena sospesa, oltre a tornare il libertà (al momento è ancora ai domiciliari) potrebbe rientrare in servizio nelle Fiamme Gialle. Due i patteggiamenti ritenuti congrui e dunque accolti: due anni e quattro mesi di reclusione al commerciante napoletano Luca Silvestri, 45 anni (avvocato Massimiliano Cristofoli Prat) e un anno e dieci mesi al figlio ventiduenne del gioielliere Romano, Pietro. Il giudice ha disposto a loro carico una confisca pari ad oltre otto milioni di euro, relativa all’importazione clandestina di migliaia di orologi, stimati ciascuno per un valore medio di 5mila euro, più del doppio di quanto richiesto dai pm Stefano Ancilotto ed Elisabetta Spigarelli. La confisca per il momento è soltanto sulla carta: i sequestri eseguiti durante le indagini coprono, infatti, soltanto una parte dell’ingente ammontare. Rinviata la discussione per la figlia di Romano, la ventenne Giulia, in quanto il calcolo della pena concordata tra accusa e difesa era sbagliato, al di sotto dei limiti di legge e dunque dovrà essere corretto nell’udienza di mercoledì prossimo. Per finire è stata disposta la trasmissione a Roma della posizione di Massimiliano Venuto, 47 anni, poliziotto in servizio all’aeroporto di Fiumicino.



L'OPERAZIONE L'operazione, condotta dalla Guardia di finanza, si concretizzò lo scorso dicembre nell'esecuzione di alcune misure cautelari: a conclusione delle indagini preliminari, la Procura ha formulato 19 capi d'imputazione che vanno, a vario titolo, dall'evasione fiscale all'elusione dei diritti doganali e alla corruzione di pubblico ufficiale. Rosa è imputato anche di accesso abusivo a sistema informatico, per aver consultato la banca dati della Finanza per cercare notizie su una persona e per aver consentito ai Romano di uscire dall'Italia con più denaro di quanto previsto dalla legge.