TREVISO - Dopo undici giorni passati nel carcere di Santa Bona, Vito Romano sabato è tornato in libertà. Il gioielliere 49enne di Breda di Piave, che aveva patteggiato tre anni di reclusione in merito alla maxi inchiesta della guardia di finanza sul contrabbando di migliaia di Rolex da Hong Kong con relativa evasione di milioni di euro di dazi doganali, sconterà la pena residua (due anni, cinque mesi e quindici giorni, ndr) attraverso l’affidamento ai servizi sociali. Così come il finanziere Nicola Rosa, 45enne di Favaro Veneto, che come Romano aveva chiuso i conti con la giustizia patteggiando, sempre per il reato di corruzione, due anni e quattro mesi. Il giudice dell’esecuzione Francesca Zancan ha infatti accolto l’istanza presentata dai legali di Romano e Rosa, rispettivamente gli avvocati Maurizio Paniz e Alessandro Rampinelli.

L’ISTANZA

«La legge spazzacorrotti prevede che non sia previsto l’affidamento in prova per certi tipi di reato, tra cui la corruzione - afferma l’avvocato Paniz - salvo non ci sia da parte dell’indagato un comportamento ottimale, decisivo per scoprire una parte dei reati. Romano, che si è pentito di quello che ha fatto, ha avuto un comportamento onesto e ha contribuito ad accertare i fatti. Il giudice aveva già concesso l’attenuante a Romano, e c’è giurisprudenza che dice che il giudice dell’esecuzione può decidere sull’eventuale affidamento in prova. Eravamo convinti e fiduciosi che, a differenza di quanto sostenuto dal pm, il giudice potesse accogliere la nostra istanza. E così è stato». «Si tratta di una questione che credo sia arrivata per la prima volta in aula - ha commentato l’avvocato Rampinelli - e che ha trovato un giudice che ha voluto approfondire e ha scritto un’ordinanza intelligente. Se la collaborazione è stata confermata anche in sentenza, non serve il ricorso al Tribunale di sorveglianza, ma è sufficiente chiederlo al giudice che aveva scritto la sentenza».

L’INCHIESTA

Tra il 2015 e il 2019 Vito Romano è stato la mente del sodalizio accusato di aver importato in modo illecito in Italia migliaia di orologi Rolex e Bulgari. Si recava personalmente ad acquistare a Hong Kong, poi li rivendeva attraverso una delle tante società a lui intestate. Il tutto senza dichiarare i reali motivi dei suoi viaggi in Oriente, né le decine di migliaia di euro in contanti che portava con sé all’andata consegnandoli al finanziere compiacente in servizio all’aeroporto di Tessera, Nicola Rosa appunto. Solo tra aprile e ottobre dello scorso anno avrebbero fatto entrare clandestinamente in Italia 2.250 Rolex per un valore stimato in oltre 11 milioni di euro, e un’imposta evasa di quasi due milioni e mezzo di euro.

