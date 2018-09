Il treno investe un 55enne nella notte, blocco della linea e disagi per i pendolari

di Marco Corazza

TREVISO - Riattivato poco prima delle 8 il traffico ferroviario a San Biagio sulla linea Treviso-Portogruaro che era stato sospeso dalle 4.40 per l’investimento di una persona che è stata poi trovata morta sui binari. Si tratterebbe di un gesto estremo: non è ancora nota l'identità della vittima, si tratta di un uomo di 55 anni che risiedeva a San Biagio.



Nel corso della sospensione cinque treni regionali sono stati limitati nel percorso e sostituiti da bus.



Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito. Attivato servizio sostitutivo con autobus fra Ponte di Piave e Treviso.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

© RIPRODUZIONE RISERVATA