Ritrovato in buone condizioni Toure Alì, il 16enne scomparso da casa. Era con un amico

TREVISO - E' stato ritrovato in buone condizioni Toure Alì, il 16enne guineano residente a Treviso scomparso nei giorni scorsi da casa senza dare spiegazioni. Le ricerche da parte della Prefettura erano scattate subito dopo la denuncia del padre ai Carabinieri di Treviso. Il giovane, che aveva anche lasciato a casa il telefono, è stato trovato in compagnia di un amico, non lontano dalla città, anche grazie al coinvolgimento nella ricerca di istituzioni scolastiche ed altri enti.