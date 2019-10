Tortura il padre di 85 anni con scosse elettriche al volto e alla testa

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Ti prego smettila, ti supplico basta farmi male». È statoun anziano 85enne di Treviso, chiuso in bagno dal figlio 50enne, che con unlo ha sottoposto a, prima da una parte e poi dall’altra, mentre lo teneva fermo afferrandolo con una mano al collo. «Ti prego, basta, basta», ha supplicato l’anziano, ma il 50enne non ha smesso. Quando lo ha fatto ha afferrato il padre e lo ha spinto con forza scaraventandolo dentro alla vasca da bagno. È la sera del 29 aprile del 2017 e il terrore provato in quella occasione ha spinto l’85enne, che fino ad allora aveva subito in silenzio le angherie e le violenze del figlio, a fare denuncia e a raccontare gli anni di paura, umiliazioni e botte patite per mano del figlio. Per quei fatti L.T. è stato condannato, in abbreviato, a tre anni di reclusione e a un risarcimento di 20mila euro.