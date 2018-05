Quel possente toro a testa in giù che sta scandalizzando tutta Treviso

di Elena Filini

TREVISO . Se il fine dell'arte è creare dibattito, quest'opera ci sta riuscendo in maniera davvero incoraggiante. Da due giorni sui social rimbalzano immagini e commenti. E, vicino alla loggia dei Cavalieri, il capannello di curiosi è sempre nutrito. Dalla critica ponderata alla goliardia, il protagonista assoluto del nuovo dibattito culturale cittadino è lui, il mastodonticoche. E in questa corrida di dotte discettazioni e più prosaico umorismo ad avere la peggio sembra proprio lui, il cornuto bovino.Facciamo un passo indietro. Venerdì Io siamo Resilienza, la scultura dell'artista livornese Christian Balzano, arriva in centro a Treviso. E sui social si scatena la goliardia. Sarà perché quel toro mastodontico esibisce le sue forme, sarà perché il titolo risulta incomprensibile ai più, ma la possente scultura ancestrale ha iniziato subito a far parlare di sé con foto e commenti...