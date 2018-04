Vuole la casa della nonna: il nipote 28enne inizia a perseguitarla

di Denis Barea

VEDELAGO - La più classica delle vicende da parenti serpenti dove a squassare una famiglia sono i soldi di una, beghe economiche che scavano solchi profondi e adesso incolmabili tra genitori e figli,. Una vicenda approdata nella aule di giustizia, dove S.S.,, deve difendersi dall'accusa dinei confronti dellapaterna, e del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A far saltare per aria l'armonia familiare è la morte, avvenuta nel 2013, del nonno dell'imputato, proprietario a Vedelago di terreni e di una abitazione che lascia al padre del 28enne, conperò concesso alla ex moglie, cioè alla nonna novantenne. Ma figli e nipoti del defunto avrebbero voluto una soluzione diversa, cioè quella di entrare in possesso pieno e completo dell'immobile, dove vivono tutti insieme, pur in appartamenti separati. Allora sarebbe scattato il piano B:, ma questa non ne avrebbe voluto sapere di lasciare il luogo dove aveva passato la vita insieme con l'amato marito. Per vincere le resistenze si sarebbe alzata l'asticella delle pressioni, facendo iniziare una vera e propria campagna di...