Dieci tori scappano per le campagne di Ca' Tron, nove vengono ritrovati. Mistero sull'ultimo: che fine ha fatto?

RONCADE (TREVISO) - Dieci tori in fuga, solo 9 sono stati ritrovati: gli animali, dispersi fra le campagne di Ca' Tron, hanno creato non pochi disagi ieri e scatenato una vera e propria "caccia". Nove, dicevamo, su 10, già perché di un animale non si trovano proprio le tracce, tanto che si è arrivati alla conclusione che sia morto. Le ricerche sono quindi state dichiarate concluse. Ma la domanda è: e se invece si fosse nascosto da qualche parte? Il territorio è vasto, infatti, e non mancano zone agricole e boschive. Ad ogni modo, sulla Linea Trieste - Venezia è ripresa la normale circolazionedei treni, si registrano solo rallentamenti.