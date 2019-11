Grossi topi alla scuola elementare, genitori infuriati: «Chiudetela»

di Laura Bon

MONTEBELLUNA - Topi alle elementari di Biadene. E trappole di Contarina per intercettarli. Gli sgraditi ospiti sarebbero stati visti, negli ultimi giorni, nel cortile della scuola primaria di via Anassilide, l’elementare Baracca, che rientra nella competenza del secondo circolo didattico, guidato dal dirigente scolastico Mario De Bortoli. A individuarli, oltre a qualche mamma, una delle quali ha inviato una lettera a De Bortoli lanciando l’allarme relativo agli avvistamenti, pure un’insegnante che, consapevole del potenziale pericolo, ha informato il superiore dell’episodio di cui è stata testimone. Perché non è certo gradevole pensare che dei ratti possano bazzicare tranquillamente in un luogo frequentato da bambini dai 6 ai 10 anni. Anche se, ed è importante precisarlo, comunque all’esterno dell’istituto.