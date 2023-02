TREVIGNANO Topi nel giardino della scuole medie di Falzè: è polemica. In questi giorni, è in corso la derattizzazione in un’area del comune frequentata quotidianamente da centinaia di ragazzi. Si tratta della locale scuola media, che accoglie però, provvisoriamente, anche i bambini delle elementari. Un luogo, quindi, in cui per ovvie ragioni va garantita la massima igiene. Eppure, in giardino è stata segnalata dalla scuola, e dagli stessi studenti, la presenza di ratti. Di conseguenza si sta correndo ai ripari per eliminarli.

L’AMMINISTRAZIONE

«Purtroppo - spiega il sindaco Franco Bonesso - i topi si sono annidati sotto il container che raccoglie materiale della scuola. Questo è ovviamente ermetico, quindi i topi sono solo all’esterno. Lo abbiamo collocato lì per liberare spazio per le classi delle elementari, temporaneamente ospitate alle medie». E proprio lì è sorto il problema. Si racconta di ragazzi che, dalle finestre, vedono i topi gironzolare per il giardino. «Ovviamente, finché i ragazzi sono all’esterno non si fanno vedere - dice Bonesso - Escono allo scoperto al loro rientro. Il caso è stato segnalato dalla scuola e noi abbiamo avviato di conseguenza l’intervento di derattizzazione. Credo che la questione sia in via di soluzione». Per quanto riguarda le cause del problema aggiunge: «Con ogni probabilità, i topi hanno trovato del cibo. Inoltre la presenza è favorita anche dall’esistenza in zona di un corso d’acqua, proprio a ridosso della recinzione».

L’OPPOSIZIONE

Fra le file dell’opposizione, però, non manca qualche polemica. «I topi - attacca Sonia Fiorotto, di Progetto Trevignano - vivono sotto i container nel piazzale della scuola da molti mesi. Ed i topi crescono. Qualche giorno fa ne hanno contati dieci. I ragazzi li hanno fatto vedere anche ai prof». Poi riporta una risposta fornitale nei giorni scorsi dall’ufficio tecnico, che le ha spiegato che «il fatto è stato segnalato più volte e l’area è stata attrezzata con mangiatoie per ratti. I controlli vengono fatti ogni 10-15 giorni per l’eventuale/necessario rifornimento delle esche, se consumate». E il bilancio è molto negativo. «I topi restano. Il tutto è indecoroso e poco igienico».

L’ALTRO FRONTE

Intanto, lo stesso consigliere segnala sulla sua pagina Facebook pure un’altra problematica. Il fatto che nel marciapiede a lato della chiesa di Signoressa all’altezza di monumento si è formata una montagnola e si sono alzate le mattonelle rimanendo sollevate e sconnesse. «Se camminate nella zona - dice - ricordatevi di controllare e abbassare lo sguardo per non inciampare e farvi male. Una signora è caduta prima di Natale, ha rotto gli occhiali ed ha ancora un ematoma al viso, la figlia di una signora si è sbucciata il ginocchio, molte persone che vanno a camminare sono inciampate».

