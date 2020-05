Addio a Tonino Palazzi, il signore della ristorazione: aveva 83 anni

VITTORIO VENETO – Signore della ristorazione, maestro dell’ospitalità e del buon gusto: addio ad Antonio "Tonino" Palazzi per 38 anni gestore dell’hotel Terme e poi, fino allo scorso anno, al timone del ristorante Sansovino di CastelBrando. Si è spento ieri sera a 83 anni. E la notizia della sua morte, arrivata quanto mai improvvisa e legata a problemi cardiaci, ha destato profondo cordoglio in quanti lo hanno conosciuto, stimato ed apprezzato. La Marca, pochi giorni dopo la scomparsa di Arturo Filippini, perde un altro grande maestro di opsitalità.

Vittorio Veneto piange uno dei suoi imprenditori più capaci, testimone degli anni d’oro della città, maestro dell’accoglienza, dall’eleganza così naturale, capace di dirigere con maestria, dalla cucina alla sala, tutta la sua squadra, con l’occhio sempre attento ad ogni minimo dettaglio. «Un uomo cordiale ed integerrimo, che ha lavorato tutta la sua vita senza mai risparmiarsi nemmeno quando i problemi di salute lo avrebbero consigliato di rallentare – il ricordo del sindaco Antonio Miatto -. Una professionalità universalmente riconosciuta. È morto un amico mio, ma anche di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzandone le qualità umane e professionali. Un uomo che nella sua modestia ha saputo crescere e farsi amare».

Antonio Palazzi, per tutti Tonino, era originario di Fano, ma era arrivato a Vittorio Veneto nel 1974 per gestire l’hotel Terme. «Questa esperienza ha cambiato totalmente la mia vita – ricordava Palazzi -. Arrivando da Torino, dove ero capo-servizio in un albergo importante, mi sono subito rimboccato le maniche. Ero cocciuto e devo dire che fin da subito ce l’ho fatta».

Per 38 anni il nome di Palazzi è rimasto legato al Terme, accogliendo artisti, sportivi e politici. Tra gli ospiti di cui conservava ricordi indelebili c’erano Marcello Mastroianni e Laura Antonelli. E tra i ricordi più belli legati alla cucina, l’invito ricevuto dal giornalista Maffioli per entrare a far parte del Cocofungo di cui, insieme al Cocoradicchio, è stato uno degli artifici, mettendoci tutta la passione e la professionalità, come era solito fare, impegno riconosciutagli dai colleghi ristoratori un anno fa con un premio alla carriera.



Nel 2013, a 76 anni, per molti sarebbe stato il tempo del riposo. E invece Palazzi decise di proseguire a CastelBrando, dove anni prima aveva maturato un’esperienza. Stare in mezzo alla gente era per lui fonte di vita. Sempre in prima linea: catering, banchetti, matrimoni. E con la sua squadra. E al suo fianco, negli anni del Terme, la moglie Adriana. A chi voleva intraprendere la sua professione, diceva: «Ci vuole passione, sacrificio, umiltà, disponibilità e possibilmente sorridere sempre». E Palazzi era proprio così. Da un anno si era ritirato. Lo si vedeva passeggiare lungo il viale della Vittoria, sempre con quella signorilità che lo ha contraddistinto.

Oltre alla moglie lascia il figlio Paolo, avvocato e presidente del Rotary Club Treviso Piave.

