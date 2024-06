VITTORIO VENETO (TREVISO) - Notti insonne per Toni Da Re, ma alla fine il suo primo obiettivo, sconfiggere la coalizione del candidato sindaco leghista Giovanni Braido ed arrivare al ballottaggio con il suo delfino Gianluca Posocco, è stato centrato. Una rivincita morale sul suo ex partito che lo ha espulso. Lui continua comunque a sentirsi leghista e a votare Lega. Lo ha fatto alle recenti europee. «Non ho più la tessera della Lega, ma sono delle Lega – precisa il “Baffo” -. Non mi si può impedire di votarla e l’ho fatto alle europee. Sono fuori dal partito e dalle direttive, ma conosco benissimo Alessandro Manera, che ho votato, e spero abbia la possibilità, se ripescato, di approdare a Bruxelles».

L'ex Europarlamentare: «Lega in caduta libera»

Da Re è stato europarlamentare fino a poche settimane fa. E per la prima volta dopo 15 anni, la Lega trevigiana non avrà un suo uomo a Bruxelles. Guardando al risultato ottenuto dal suo ex partito commenta: «Una caduta libera: ha perso ulteriori due punti sulle politiche, credo che una riflessione a livello di segreteria vada fatta. Se io da segretario regionale avevo chiuso le precedenti europee con un 49,88%, per poi essere un mese dopo commissariato, con il recente risultato dovrebbero come minimo commissariare la segreteria». Tornando a Vittorio Veneto ammette che il ballottaggio è stata una strada in salita. «Era difficile, anche perché ci si scontrava con partiti nazionali molto forti e importanti. La tensione c’era, ma alla fine siamo al ballottaggio e ora bisogna continuare lavorare. Sapevamo che Balliana ci sarebbe arrivata. La coalizione di Braido diceva che aveva 8-10 punti di vantaggio sulla nostra sulla base di sondaggi che noi non abbiamo mai visto. Invece – afferma Da Re –abbiamo fatto meglio di loro. Ora, in queste due settimane che ci separano dal voto, dobbiamo convincere gli elettori a votare per Posocco al di là degli schieramenti. Al primo turno il voto è politico, al secondo si guardano alle persone e ai programmi».

Le alleanze

Un apparentamento con i leghisti? «Noi andiamo avanti e parliamo agli elettori – replica Da Re, prendendo le distanze da logiche di segreteria dei partiti -. Eventuali delegazioni dovranno andare a parlare con Posocco, ma la nostra linea è già tracciata: noi parleremo all’elettore». Non è mancato ovviamente un sorriso di soddisfazione, sotto i baffi, per Da Re per il risultato ottenuto al ballottaggio dopo le note vicende vittoriesi che hanno diviso la Lega e il centrodestra. «Io avevo messo in corsa Posocco essendo il vicesindaco uscente. Con lui ci ho lavorato per 10 anni, prima in opposizione e ora in maggioranza. Era la persona giusta, poi negli ultimi frangenti c’è stata un’altra scelta politica e a quel punto ho dato appoggio alla persona che ritenevo pronta». Il “Baffo” rimane però con i piedi per terra: «Non abbiamo ancora vinto nulla, ora dobbiamo convincere il 50% più uno dei votanti. Nelle comunali si vota la persona, non certo il partito. Poi se ci sono delle tensioni, vengono evidenziate le fratture e questo genera anomalie». È il caso di Valdobbiadene. «Io ho sostenuto Luciano Fregonese perché, prima di essere defenestrato, ero il commissario elettorale di Valdobbiadene e i leghisti di Valdobbiadene erano tutti con Fregonese. Poi la segreteria ha fatto altre scelte, ma i nostri militanti sono rimasti fedeli a Fregonese, rieletto per un terzo mandato». Così pure ad Orsago dove ha vinto Giancarlo Mion, già sindaco per due mandati con la Lega. «Venerdì ero alla sua festa di chiusura e qualche riflessione lì va fatta a livello Lega. Alle amministrative c’erano tre liste, di cui due di due Leghe. E il risultato della Lega ufficiale (quella dell’uscente Fabio Collot ndr) è stato negativo».