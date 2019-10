Il vescovo Tomasi: «Avevo un po' di paura, ma mi avete spiazzato»

di Valeria Lipparini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO- «Sono stato a Treviso qualche anno fa, ma non me la ricordo affatto. Voglio vedere questa bella città e dall'auto non è possibile conoscere nulla. Per questo ho intenzione di fare molte deviazioni, per arrivare un po' dappertutto, e incontrare quante più persone posso».sta camminando, alla testa della processione che da Madona Granda è diretta al Duomo per la prima messa celebrata dal nuovo vescovo. Piove, ma lui non ci fa caso. E con il sorriso stampato in viso si guarda attorno. Gli occhi negli occhi di tutta la gente che incontra. I bimbi lo rapiscono, non ce n'è uno che passi indenne da un buffetto affettuoso o una carezza. Tiene in serbo un bacio per ogni malato in carrozzina che l'Unitalsi porta in passeggiata, dietro a lui. E chiacchiera con i tanti giovani che lo seguono e si presentano, processione nella processione, a raccontargli il proprio percorso di studi o di impegno laico e religioso.