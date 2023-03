Nuova sala prove a Treviso intitolata a Tolo Marton. Durante l'inaugurazione il chitarrista ha suonato a sorpresa con i ragazzi Video

TREVISO - Tolo Marton inaugura la sala prove a lui dedicata e suona con i ragazzi. Uno spettacolo, è proprio il caso di dirlo, quello andato in scena alle 18 di oggi, 30 marzo, in via Dalmazia al civico 17 durante l'inaugurazione della nuova sala prove del Progetto Giovani intitolata al chitarrista Tolo Marton. Accanto a lui per il taglio del nastro anche il sindaco Mario Conte e l'assessore alle Partecipate che hanno aperto la cerimonia di inaugurazione. I giovani presenti hanno avuto la straordinaria possibilità di suonare proprio con Marton dando vita ad uno spettacolo inedito.

Video Mattia Mocci (Nuove Tecniche)