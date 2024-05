Treviso. La Tiramisù World Cup cerca assaggiatori: aperte le iscrizioni per diventare giudice della sfida più golosa dell'anno. Ecco come candidarsi

TREVISO - LaTiramisù World Cup è a caccia di assaggiatori che sceglieranno la miglior versione del dolce al cucchiaio. Da oggi, 22 maggio, sono aperte le candidature internazionali per entrare nella giuria popolare della "sfida più golosa dell'anno", quella che anche quest'anno si disputerà a Treviso, patria tiramisù, dal 10 al 13 ottobre. Gli aspiranti degustatori possono candidarsi compilando il modulo presente nel sito dell'organizzazione: https://tiramisuworldcup.com/giudici/. «Anche i ri-morsi saranno buonissimi» assicurano gli organizzatori facendo l'occhiolino agli appassionati del tiramisù.



Per poter diventare giudici assaggiatori (poi sostituiti da professionisti del settore dalle semifinali in poi) è necessario superare il test online che riguarda il regolamento di gara, la storia del tiramisù e la simulazione dei casi specifici che possono presentarsi durante le eliminatorie. In tutti questi anni, migliaia di persone hanno tentato il quiz, ma solo i migliori 100 riescono ad aggiudicarsi il posto in giuria. I concorrenti, rigorosamente non professionisti del settore, saranno 240, provenienti da tutto il mondo.

Due le categorie previste, come da tradizione: ricetta originale e ricetta creativa.

«La selezione dei giudici popolari è una fase importante, non solo perché diamo la possibilità di giudicare la prima fase della TWC, ma anche perché ci permette di intercettare il cambiamento dei gusti degli appassionati del Tiramisù» spiega Francesco Redi, ideatore e organizzatore della manifestazione.

«La Tiramisù World Cup è diventata una manifestazione importante per tutta la comunità e ora ha un taglio internazionale - aggiunge il sindaco di Treviso Mario Conte -. In tanti si sfideranno per realizzare il dolce tipico della nostra città. È una competizione che fa parlare di Treviso in tutto il mondo».