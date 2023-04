TREVISO - I l miglior tiramisù di Treviso vola in Giappone alla manifestazione “Italia, amore mio!”. Rappresentan t e della città per l’occasione sarà Massimo Albanese , titolare della pasticceria Max. Già premiato come migliore pasticcere del tiramisù trevigiano, Albanese approderà nel paese del Sol Levante con la famiglia per regalare ai palati giapponesi la magia del dolce più famoso del mondo. Il team giapponese del centro commerciale di Tokyo “Isetan Mitsukoshi” ha infatti selezionato Albanese tra i membri dell’Accademia del Tiramisù di Treviso riservandogli uno spazio nella manifestazione durante la quale, dal 3 all’8 maggio, dovrà preparare il dolce direttamente sul posto.

La partenza