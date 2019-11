Tik Tok, Letizia e le altre ragazzine rapite sulle chat di incontri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Mamma vado a messa», ma invece fa perdere le sue tracce mandando in angoscia i genitori. Letizia Diana David, 17 anni , una ragazzina di origini romene, aveva conosciuto un uomo più grande di lei attraverso un gruppo di. Lui, un romeno di 27 anni, si sospetta abbia portato la minorenne in Germania dove da ieri sono partite le ricerche. Per ora il caso è trattato dalle forze dell'ordine come un allontanamento volontario, ma per l'uomo è scattata la denuncia una denuncia per sottrazione di minore.La ragazza è di, in provincia di Treviso, si è allontanata domenica alle 8.30 dicendo che sarebbe andata in chiesa, poi è scappata. La mamma, Ioana Botezatu, ha denunciato la scomparsa ai carabinieri fornendo il nome dell'uomo con cui la giovane sarebbe fuggita. Lui risiede in, l'altra mattina sarebbe arrivato in Italia